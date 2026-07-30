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Reuters: Саудовская Аравия обсуждает создание коалиции для защиты от хуситов

Саудовская Аравия стремится создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия стремится создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, окончательный состав альянса еще не сформирован. Эр-Рияд обсуждает инициативу с десятками стран.

20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в Красном море. Блокада ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета, сообщали хуситы. С тех пор стороны атакуют критическую инфраструктуру друг друга почти каждый день.

Подробнее — в матеарале «Ъ» «Эр-Рияд осажденный».

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