Россиян предупредили о новой схеме обмана после поездок за границу

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Как он отметил в беседе с РИА Новости, злоумышленники утверждают, что во время поездки человек якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещённой.
Затем они пугают проверками, блокировкой счетов, ограничением на выезд или уголовным делом и предлагают избежать этих последствий, переведя деньги на «безопасный счёт» или передав их наличными курьеру.
Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предупредил в беседе с RT, что мошенники не гнушаются обманывать детей и их родителей в преддверии 1 сентября.