Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar для поддержки имиджа и подготовки к возможным выборам президента Украины. Об этом РИА Новости сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента», — сказал он.
Прозоров также добавил, что Залужный оплачивает работу британского агентства не только из личного бюджета. Долю расходов, по его данным, несут влиятельные британские круги, которые заинтересованы в продвижении экс-главкома в президенты и делают ставку на его победу.
Напомним, что 20 мая 2024 года у Владимира Зеленского закончился срок полномочий. Выборы на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации.
Тем временем в Верховной раде сообщили, что рейтинг киевского главаря составил только 59%.