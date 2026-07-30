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Пиаром Залужного к возможным выборам на Украине займется Британия: что известно

Прозоров: Залужный нанял британскую PR-компанию для подготовки к выборам.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar для поддержки имиджа и подготовки к возможным выборам президента Украины. Об этом РИА Новости сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента», — сказал он.

Прозоров также добавил, что Залужный оплачивает работу британского агентства не только из личного бюджета. Долю расходов, по его данным, несут влиятельные британские круги, которые заинтересованы в продвижении экс-главкома в президенты и делают ставку на его победу.

Напомним, что 20 мая 2024 года у Владимира Зеленского закончился срок полномочий. Выборы на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации.

Тем временем в Верховной раде сообщили, что рейтинг киевского главаря составил только 59%.

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