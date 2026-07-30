В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мотивы русской народной музыки могут прозвучать в новой версии игры Genshin Impact от китайской miHoYo, элементы которой уже появились в интернете, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив попавшие в сеть фрагменты музыкального сопровождения.
Сюжет игры разворачивается в различных регионах, прообразом которых стали такие страны, как Япония, Франция и Китай. Выход обновления к игре — теперь уже с регионом «Снежная», прототипом которого стала Россия, ожидается 12 августа.
Так, в саундтреках к будущему обновлению можно услышать музыку, которая была стилизована под русскую народную. В частности, для написания композиций использовались народные инструменты либо стилизация под звуки балалайки и гармошки. Не исключено, что для подготовки саундтрека разработчики применили технологию ИИ.
В свою очередь фанаты игры, активно обсуждающие музыкальное сопровождение в соцсетях, утверждают, что узнают мотивы русской музыки, например, «Калинки» в аудиодорожке сражений.
При этом значительная часть слышат влияние и русских классиков.
«На них (разработчиков — ред.) повлияли Чайковский и Шостакович. Прекрасно», — прокомментировал музыку англоязычный пользователь.
Ему вторят другие игроки, которые даже называют конкретные произведения. Например, музыкальное использование звуков выстрела одному из них напомнило торжественную увертюру «1812 год» Петра Чайковского.
«Итак, Прокофьев — для боевых тем, Шостакович — для атмосферных природных и напряженных моментов, Рахманинов для драматических, кинематографических моментов. И, конечно же, Стравинский, а именно вдохновленные его “Весной священной” моменты, когда нам что-то мерещится в ледяной метели во время приключений по миру. Очень здорово», — отметил другой фанат.
Музыкальное сопровождение к игре было выложено в открытый доступ еще до выхода обновления с регионом «Снежная». По заявлению разработчиков, они вдохновлялись симфонической и народной музыкой, «распространенной в славянских культурах».
Релиз Genshin Impact, разработанной китайской компанией miHoYo, состоялся в сентябре 2020 года. Игра с бесплатным доступом быстро обрела популярность по всему миру. Ее действие происходит в фэнтезийном мире, где сосуществуют несколько самобытных народов, прообразом для которых стали реальные страны или регионы. Повествование ведется от лица путешественника, который ищет своего брата или сестру в зависимости от выбора в начале игры. По мере прохождения главный герой выполняет задания и знакомится с новыми локациями.