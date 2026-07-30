В игре Genshin Impact появятся русские народные мотивы

Релиз Genshin Impact, разработанной китайской компанией miHoYo, состоялся в сентябре 2020 года. Игра с бесплатным доступом быстро обрела популярность по всему миру. Ее действие происходит в фэнтезийном мире, где сосуществуют несколько самобытных народов, прообразом для которых стали реальные страны или регионы. Повествование ведется от лица путешественника, который ищет своего брата или сестру в зависимости от выбора в начале игры. По мере прохождения главный герой выполняет задания и знакомится с новыми локациями.