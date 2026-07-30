В Винницкой области на Украине раздались взрывы

В Винницкой области были слышны звуки взрывов, передают журналисты украинского телеканала «Общественное».
Также сообщается о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепропетровске. В украинской столице объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что звук взрыва был слышен в Полтаве на Украине.
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