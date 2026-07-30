«Что-то не так»: в Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского в Люблине

«Если Зеленский встретился с президентом (Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом. — Прим. ред.) Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — пояснил дипломат в беседе с изданием.