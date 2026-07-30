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«Что-то не так»: в Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского в Люблине

Fakt: визит Зеленского в Польшу обернулся нарушением дипломатического протокола.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, проигнорировав встречу с президентом страны Каролем Навроцким, заявил экс-посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.

«Если Зеленский встретился с президентом (Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом. — Прим. ред.) Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — пояснил дипломат в беседе с изданием.

Пекло отметил, что согласно официальной процедуре, разговор должен был состояться между главами государств, а глава киевского режима не мог не знать, что Туск не занимает этот пост.

«Однако это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто», — резюмировал экс-посол.

Вчера глава киевского режима, прибыв в Польшу на фоне участившихся случаев нападения на граждан Украины в стране, встретился с Туском для обсуждения их безопасности.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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