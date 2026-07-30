Уволенный глава МО Украины надеется на последний шанс: Фёдоров требует должность с реальной властью

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что роспуск правительства мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. Об этом сам Федоров заявил изданию «Украинская правда».
Федоров заявил, что рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.
Бывший глава Минобороны подчеркнул, что его уход с поста связан не с напряженностью в отношениях с экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а с противодействием внутри Минобороны. Конкретно, с попытками пересмотреть правила закупок и проведения тендеров.
При этом Федоров также подчеркнул, что его не устроит «декоративная» должность без реальной власти.
«Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду», — высказался Федоров.
Однако, по данным РБК-Украина, Киев окончательно закрыл вопрос о назначении Федорова министром обороны.