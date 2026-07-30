Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уволенный глава МО Украины надеется на последний шанс: Фёдоров требует должность с реальной властью

Экс-глава МО Украины Фёдоров заявил, что для его возвращения двери не закрыты.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что роспуск правительства мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. Об этом сам Федоров заявил изданию «Украинская правда».

Федоров заявил, что рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.

Бывший глава Минобороны подчеркнул, что его уход с поста связан не с напряженностью в отношениях с экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а с противодействием внутри Минобороны. Конкретно, с попытками пересмотреть правила закупок и проведения тендеров.

При этом Федоров также подчеркнул, что его не устроит «декоративная» должность без реальной власти.

«Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду», — высказался Федоров.

Однако, по данным РБК-Украина, Киев окончательно закрыл вопрос о назначении Федорова министром обороны.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше