NBC: администрация Трампа не может определиться со стратегией по Ирану

«Трамп раздражен. Думаю, он не предполагал, что будет так сложно склонить иранцев к сделке. [У него] не было реальной стратегии относительно длительности [военных действий] и того, что необходимо сделать для их завершения. Он не планировал, что это будет длительная война», — заявил источник NBC News в ближайшем окружении Трампа.