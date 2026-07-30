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NBC: администрация Трампа не может определиться со стратегией по Ирану

Президент США во время встречи с чиновниками высокого ранга вышел из себя и выругался, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Неспособность американских чиновников согласовать стратегию в отношении Ирана вызывает гнев президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Спустя столько времени единства так и нет», — заявил неназванный американский чиновник. По сведениям телеканала, Трамп на прошлой неделе во время встречи с чиновниками высокого ранга вышел из себя и разразился нецензурной бранью. Несмотря на внешнюю демонстрацию уверенности ни президент, ни его советники недовольны сложившейся ситуацией.

«Трамп раздражен. Думаю, он не предполагал, что будет так сложно склонить иранцев к сделке. [У него] не было реальной стратегии относительно длительности [военных действий] и того, что необходимо сделать для их завершения. Он не планировал, что это будет длительная война», — заявил источник NBC News в ближайшем окружении Трампа.

Американские военные готовятся к возобновлению масштабных боевых действий в отсутствие четких указаний, отметил один из собеседников телеканала. «Мы одержали ряд тактических побед, но без ясных ориентиров и понимания, куда все это ведет, нам грозит стратегическое поражение», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии телеканалу заявила, что информация о том, что Трамп вышел из себя на встрече с чиновниками, не соответствует действительности.

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