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Мэр Киева сообщил об ударе баллистическими ракетами по городу

Киев обстреляли баллистическими ракетами, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В Святошинском районе города произошел пожар на территории нежилых построек. Также загорелись нежилые здания в районе Оболонь, добавил мэр.

Киев обстреляли баллистическими ракетами, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В Святошинском районе города произошел пожар на территории нежилых построек. Также загорелись нежилые здания в районе Оболонь, добавил мэр.

В городе объявлена тревога, сообщила пресс-служба городской администрации. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны России сегодня не сообщало об ударе по Киеву. В последний раз город атаковали 26 июля. Тогда в ведомстве заявляли, что ВС РФ ударили по предприятию «Смарт интеллиджент систем», которое производит беспилотники, и месту сборки и хранения БПЛА на юго-западе столицы.

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