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Нетаньяху сомневается в возможности заключения сделки между США и Ираном

Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил сомнения в возможности достижения соглашения с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По информации издания, стороны обсудили развитие ситуации вокруг Ирана, включая перспективы дипломатического урегулирования, сохранение американской морской блокады и возможные дальнейшие военные действия против исламской республики. Как утверждают собеседники портала, израильский премьер скептически оценил вероятность заключения договоренностей с Тегераном.

Источники также сообщили, что Нетаньяху не поддержал идею вывода израильских войск из буферной зоны на юге Сирии. Кроме того, он выразил намерение в течение ближайшего десятилетия добиться полного отказа Израиля от финансовой помощи со стороны США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время нынешнего визита в Вашингтон располагал меньшим политическим влиянием на американскую администрацию, чем во время предыдущих встреч с президентом США Дональдом Трампом.

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