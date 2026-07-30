Нетаньяху сомневается в возможности заключения сделки между США и Ираном

По информации издания, стороны обсудили развитие ситуации вокруг Ирана, включая перспективы дипломатического урегулирования, сохранение американской морской блокады и возможные дальнейшие военные действия против исламской республики. Как утверждают собеседники портала, израильский премьер скептически оценил вероятность заключения договоренностей с Тегераном.
Источники также сообщили, что Нетаньяху не поддержал идею вывода израильских войск из буферной зоны на юге Сирии. Кроме того, он выразил намерение в течение ближайшего десятилетия добиться полного отказа Израиля от финансовой помощи со стороны США.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время нынешнего визита в Вашингтон располагал меньшим политическим влиянием на американскую администрацию, чем во время предыдущих встреч с президентом США Дональдом Трампом.