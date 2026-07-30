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Зеленский вновь огорчил Польшу: что он нарушил во время своего визита

Fakt: Зеленский в Польше нарушил дипломатический протокол.

Источник: Комсомольская правда

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в нарушении протокола в ходе визита в Польшу. Тот проигнорировал встречу с президентом Каролем Навроцким. Об этом пишет издание Fakt.

«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — сказал Пекло.

Дипломат указал на то, что регламент предусматривает контакты на уровне глав государств. При этом глава киевского режима, по его словам, не мог не знать, что премьер-министр Дональд Туск не является президентом Польши.

29 июля Зеленский впервые прибыл в Польшу после того, как отношения Киева и Варшавы обострились. В Люблине с Туском Зеленский обсудил итоги своего визита в США.

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