Зеленский вновь огорчил Польшу: что он нарушил во время своего визита

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в нарушении протокола в ходе визита в Польшу. Тот проигнорировал встречу с президентом Каролем Навроцким. Об этом пишет издание Fakt.
«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — сказал Пекло.
Дипломат указал на то, что регламент предусматривает контакты на уровне глав государств. При этом глава киевского режима, по его словам, не мог не знать, что премьер-министр Дональд Туск не является президентом Польши.
29 июля Зеленский впервые прибыл в Польшу после того, как отношения Киева и Варшавы обострились. В Люблине с Туском Зеленский обсудил итоги своего визита в США.