WSJ: глава CENTCOM разработал двухнедельный план ударов по Ирану

Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил двухнедельный план эскалации ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, Купер представил план президенту США Дональду Трампу во время совещания на борту Air Force One. Во встрече также участвовали председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет.
Как отмечает издание, после последнего ракетного удара Ирана Трамп должен принять решение, возобновлять ли масштабные боевые действия против исламской республики.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что войска Соединённых Штатов наносят удары по территории Ирана.