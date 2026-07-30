CNN: Вэнс и министр обороны Саудовской Аравии обсудили Иран

По данным источников, Эр-Рияд выступает за деэскалацию. Саудовская сторона беспокоится о рисках, связанных с затяжными боевыми действиями. Один из собеседников обратил внимание, что королевство будет рассматривать удары по своей гражданской инфраструктуре как «красную линию», на пересечение которой страна обязательно отреагирует.