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CNN: Вэнс и министр обороны Саудовской Аравии обсудили Иран

Источники CNN рассказали, что министр обороны Саудовской Аравии приезжал в Вашингтон, чтобы изложить Джей Ди Вэнсу позицию королевства по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация вокруг Ирана обсуждалась в ходе переговоров вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда, которые провели встречу в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов заявили, что глава ведомства приехал, чтобы лично передать американскому политику послание от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Кроме того, министр хотел изложить Вэнсу позицию Саудовской Аравии по поводу конфликта США с Ираном.

По данным источников, Эр-Рияд выступает за деэскалацию. Саудовская сторона беспокоится о рисках, связанных с затяжными боевыми действиями. Один из собеседников обратил внимание, что королевство будет рассматривать удары по своей гражданской инфраструктуре как «красную линию», на пересечение которой страна обязательно отреагирует.

Телеканал уточнил, что визит министра в США был непродолжительным. Сразу после переговоров с Вэнсом Халед бен Сальман Аль Сауд покинул Вашингтон.

Напомним, 29 июля официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики прокомментировал удары США и Эр-Рияда по территории Ирака. Он заявил, что королевство не стремится к эскалации на Ближнем Востоке.

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