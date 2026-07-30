WSJ: США подготовили план интенсивной воздушной кампании против Ирана

По их сведениям, американский лидер Дональд Трамп еще не принял решения относительно дальнейших военных действий против исламской республики. Президент может одобрить предложение Купера, и тогда, несмотря на истощение американских запасов боеприпасов для систем ПВО, ВС США будут в течение 10−14 дней проводить интенсивные бомбардировки Ирана, чтобы ослабить его ракетный потенциал. Трамп также может отдать предпочтение ограниченным ударам в надежде, что это позволит сохранить возможность дипломатического урегулирования.