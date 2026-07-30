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WSJ: США подготовили план интенсивной воздушной кампании против Ирана

Она может продлиться до двух недель, сообщили источники газеты.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер подготовил план масштабной воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до двух недель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер Дональд Трамп еще не принял решения относительно дальнейших военных действий против исламской республики. Президент может одобрить предложение Купера, и тогда, несмотря на истощение американских запасов боеприпасов для систем ПВО, ВС США будут в течение 10−14 дней проводить интенсивные бомбардировки Ирана, чтобы ослабить его ракетный потенциал. Трамп также может отдать предпочтение ограниченным ударам в надежде, что это позволит сохранить возможность дипломатического урегулирования.

По мнению Купера, ВС США следует нарастить интенсивность атак, чтобы переломить ситуацию, однако председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн придерживается более осторожной позиции, отмечает издание. Беспокойство Кейна вызывает сокращение американских арсеналов ракет-перехватчиков.

Трамп ранее заявил, что США намерены продолжить удары по исламской республике.

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