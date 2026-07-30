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Аэропорты Пензы и Саратова временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов.

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов.

Об этом заявили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

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