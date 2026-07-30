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СМИ: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

Axios: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами.

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск возобновляет деятельность своего политического фонда America PAC, чтобы оказать масштабную финансовую поддержку Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США, сообщает портал Axios.

«Миллиардер Илон Маск включается в предвыборную гонку и готовит масштабные инвестиции в проект по повышению явки избирателей-республиканцев на промежуточных выборах», — пишет портал.

По данным источников Axios, комитет сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и рассылках, чтобы привлечь на выборы консервативных избирателей, обычно пропускающих промежуточные голосования.

Маск уже обсудил форматы помощи с командой президента США Дональда Трампа, а руководство проектом доверил своему советнику Крису Янгу. По замыслу, America PAC возьмет на себя работу с избирателями «на земле», чтобы остальные структуры республиканцев смогли полностью сосредоточиться на ТВ-рекламе, сообщает портал.

В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября — 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.

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