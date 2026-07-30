СМИ: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября — 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.