Вован и Лексус рассказали о розыгрыше от лица советника Мерца

«Сейчас он ездит вместе с дочерью по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране, где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди», — добавили собеседники агентства.