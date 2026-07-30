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Вован и Лексус рассказали о розыгрыше от лица советника Мерца

РИА Новости: Вован и Лексус разыграли сына Пехлеви от лица советника Мерца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как от лица вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, проживающего в изгнании в США — они представились Адольфом «с маленькими усиками и челкой».

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате исламской революции. С 1980-х годов он живет преимущественно в США и выступает как публичная фигура иранской оппозиции.

По словам Вована и Лексуса, в большинстве случаев им не надо добиваться от собеседников чего-то особенного, достаточно показать их, какие они на самом деле. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», — сказали они. Один из подобных деятелей — принц Реза Пехлеви.

«Сейчас он ездит вместе с дочерью по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране, где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, только помогите прийти к власти, добрые люди», — добавили собеседники агентства.

Это все, объяснили пранкеры, «на публике, в действительности же он призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны».

«Мы это выяснили, когда недавно позвонили ему. Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца — Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви», — заключили Вован и Лексус.

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