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Трамп: премьер Великобритании пообещал открыть Северное море для добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый премьер Великобритании Энди Бернем выразил желание начать добычу нефти в Северном море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый премьер Великобритании Энди Бернем выразил желание начать добычу нефти в Северном море.

«Новый джентльмен, когда я с ним разговаривал, сказал, что намерен открыть Северное море (для добычи нефти.— “Ъ”)», — сказал господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, каждый знакомый ему представитель нефтяного бизнеса просил его договориться об открытии Северного моря для нефтедобычи. «Если вы откроете Северное море для нефтяных компаний, Шотландии, Ирландии… Великобритания станет по-настоящему богатой», — добавил господин Трамп.

Обещание прекратить выдачу новых лицензий на бурение в Северном море ради перехода к чистым источникам энергии было одним из предвыборных пунктов правящей Лейбористской партии Великобритании, которую и представляет господин Бернем.

В 2025 году американская компания Apache заявила о планах к концу 2029 года завершить добычу в Северном море из-за налога на сверхприбыль нефтегазовых предприятий и экологических требований. Тогда Дональд Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой».

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