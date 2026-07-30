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ВС США начали новую серию ударов по объектам Ирана

Вооружённые силы Соединённых Штатов начали очередную серию ударов по объектам Ирана в провинции Фарс. Об этом заявил корреспондент по международным делам в Axios, аналитик CNN Барак Равид.

Источник: Life.ru

«Американские военные наносят авиаудары по Ирану», — пишет Равид со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

До этого Центральное командование ВС США заявило о том, что военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока. США вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.

Ранее аналитики подсчитали масштабы расходования американских средств противовоздушной обороны за пять месяцев противостояния с Ираном. В период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1 503 до 1 571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD. Если на начало этого периода арсеналы насчитывали 2330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD, то к концу июля их запасы сократились до 759−827 и 234−278 единиц соответственно. По оценке экспертов, сложившаяся ситуация создаёт реальную угрозу для обороноспособности США в случае дальнейшей эскалации.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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