Прокуратура Ливана объявила банкира Сахнави в розыск из-за фото с Нетаньяху

Решение прокуратуры последовало на фоне резкой реакции в Ливане на публикацию фотографии. Комитет друзей ливанского заключённого в израильских тюрьмах Яхьи Скафа призвал судебные органы страны принять «жёсткие меры» в связи с встречей Сахнави с Нетаньяху. Представители комитета заявили, что этот эпизод вызвал возмущение среди значительной части ливанского общества, а также затронул семьи погибших и пострадавших в результате продолжающегося конфликта с Израилем. По их мнению, встреча с израильским премьером не должна остаться без последствий.