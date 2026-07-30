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Число сенаторов, отказавшихся голосовать по санкциям против России, выросло

РИА Новости: четыре сенатора отказались голосовать по санкциям против России.

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Число американских сенаторов, которые не стали голосовать по законопроекту о новых санкциях и вторичных пошлинах против России и Ирана, выросло вдвое по итогам очередного раунда прохождения документа в верхней палате конгресса США, выяснил корреспондент РИА Новости.

Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.

Если на первом процедурном голосовании «за» проголосовали 86 сенаторов, «против» — 12, а двое не участвовали, то на втором 84 — «за», 12 — «против», а четверо не стали голосовать вовсе.

Среди тех, кто не отдал голос ни за, ни против законопроекта, вновь оказались сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Дарлин, которой были переданы полномочия по замещению его кресла, а также 84-летний республиканец Митч Макконнелл, состояние здоровья которого уже полтора месяца не позволяет вернуться к работе.

Однако помимо них голосовать не стали двое сенаторов-демократов — Рубен Гайего от Аризоны и Шелдон Уайтхаус от Род-Айленда. При этом оба на первом голосовании поддержали законодательную инициативу.

В остальном список голосовавших «за» и «против» не претерпел никаких изменений.

После второго процедурного голосования сенат переходит к непосредственному рассмотрению законопроекта с внесением в него поправок, после чего предстоит провести еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов для прекращения прений и перейти уже к финальному голосованию в верхней палате простым большинством.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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