Число сенаторов, отказавшихся голосовать по санкциям против России, выросло

Среди тех, кто не отдал голос ни за, ни против законопроекта, вновь оказались сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Дарлин, которой были переданы полномочия по замещению его кресла, а также 84-летний республиканец Митч Макконнелл, состояние здоровья которого уже полтора месяца не позволяет вернуться к работе.