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ТАСС: зимние каникулы российских школьников в новом учебном году будут короче

Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут на один день короче, чем годом ранее.

Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут на один день короче, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС.

Если в 2025—2026 учебном году дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, то в 2026—2027 учебном году каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января, отмечает агентство.

Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 заслуженный учитель России Максим Пратусевич заявил, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что трёх месяцев летнего отдыха школьникам вполне достаточно, сокращать каникулы не следует.