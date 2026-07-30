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Доклад о сокращении неналоговых платежей могут представить в декабре

РИА Новости: МЭР до конца года проанализирует неналоговые платежи в экономике РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. До конца 2026 года должны быть проанализированы неналоговые платежи в отраслях экономики России, направлены в правительство РФ предложения по их возможному сокращению, говорится в ответе первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой на имя председателя экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова.

Письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), он высказался за ускорение создания Реестра неналоговых платежей, в том числе для проведения «регуляторной гильотины», сокращения неэффективных платежей и издержек бизнеса. Обращение было направлено на имя вице-премьера РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Вопрос систематизации и регулирования неналоговых платежей относится к компетенции Минэкономразвития России … министерство … является ответственным исполнителем по … достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели … ведения бизнеса до 2030 года по направлению “Конкуренция”, согласно которому до конца 2026 года должны быть выявлены, проанализированы и категоризированы неналоговые платежи в сферах (отраслях) экономики и направлены в правительство РФ предложения по их сокращению», — говорится в письме.

По словам Окладниковой, «по результатам проведенной работы в декабре 2026 года будет представлен доклад в правительство Российской Федерации». Решение о целесообразности дальнейшей проработки поставленного вопроса будет принято правительством РФ, заключила она.

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