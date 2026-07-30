Доклад о сокращении неналоговых платежей могут представить в декабре

«Вопрос систематизации и регулирования неналоговых платежей относится к компетенции Минэкономразвития России … министерство … является ответственным исполнителем по … достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели … ведения бизнеса до 2030 года по направлению “Конкуренция”, согласно которому до конца 2026 года должны быть выявлены, проанализированы и категоризированы неналоговые платежи в сферах (отраслях) экономики и направлены в правительство РФ предложения по их сокращению», — говорится в письме.