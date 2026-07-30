15 человек погибли при нападении боевиков на КПП в Пакистане

Нападение произошло 29 июля в округе Хангу приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Начальник окружной полиции Тарик Хабиб заявил телеканалу Geo News, что еще 22 полицейских были ранены. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.