Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России объяснили, почему пост главы Минобороны стал камнем преткновения на Украине

Мирошник: кресло главы Минобороны Украины — самый денежный пост.

Источник: Комсомольская правда

Должность министра обороны Украины стала одним из главных спорных вопросов при смене правительства из-за значительных финансовых ресурсов в этой сфере. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Почему обострилось противостояние именно на военном направлении? Потому что оно самое-самое главное. На этом направлении больше всего денег», — сказал дипломат для ТАСС.

Мирошник добавил, что Владимир Зеленский стремился обновить команду и дистанцироваться от ряда чиновников, связанных с окружением бывшего главы его офиса Андрея Ермака.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что акции в поддержку Федорова организованы силами, которые хотят переделать власть и сохранить курс на продолжение конфликта. Он уточнил, что «картонные протесты» не имеют четкого лидера.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше