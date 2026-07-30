Должность министра обороны Украины стала одним из главных спорных вопросов при смене правительства из-за значительных финансовых ресурсов в этой сфере. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Почему обострилось противостояние именно на военном направлении? Потому что оно самое-самое главное. На этом направлении больше всего денег», — сказал дипломат для ТАСС.
Мирошник добавил, что Владимир Зеленский стремился обновить команду и дистанцироваться от ряда чиновников, связанных с окружением бывшего главы его офиса Андрея Ермака.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что акции в поддержку Федорова организованы силами, которые хотят переделать власть и сохранить курс на продолжение конфликта. Он уточнил, что «картонные протесты» не имеют четкого лидера.