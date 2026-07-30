Трамп представил план реконструкции аэропорта Даллеса за $22 млрд

Президент США Дональд Трамп представил план реконструкции международного аэропорта имени Даллеса под Вашингтоном стоимостью $22 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Во время презентации проекта Трамп назвал Даллес «одним из худших аэропортов в мире» и заявил, что после масштабной модернизации он может стать «лучшим».
Как отмечает агентство, план предусматривает в том числе замену пассажирских терминалов и строительство большой парковки. При этом исторический главный терминал аэропорта сохранят.
Ранее Трамп представил новый самолёт Air Force One, который был подарен Катаром, назвав его «летающим Белым домом» и «самым большим и лучшим во всех отношениях» воздушным судном.