СМИ: в Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Судебное разбирательство против Telegram начато в Австралии из-за неудаления платформой контента террористического характера, сообщает австралийский новостной портал nine.com.au со ссылкой на австралийский регулятор безопасности в интернете eSafety.
«Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* (“Исламское государство”*, организация запрещена в РФ) и видео с обезглавливанием», — говорится в публикации.
* Запрещенная в России террористическая организация.