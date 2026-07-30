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СМИ: в Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

nine.com.au: в Австралии начали судебное разбирательство против Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Судебное разбирательство против Telegram начато в Австралии из-за неудаления платформой контента террористического характера, сообщает австралийский новостной портал nine.com.au со ссылкой на австралийский регулятор безопасности в интернете eSafety.

«Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* (“Исламское государство”*, организация запрещена в РФ) и видео с обезглавливанием», — говорится в публикации.

* Запрещенная в России террористическая организация.