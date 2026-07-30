Трамп: США были бы очень разочарованы, если бы КНР поставила оружие Ирану

По словам американского лидера, подобное развитие событий стало бы для Вашингтона неожиданностью. Он отметил, что не исключает различных сценариев в международной политике, однако рассчитывает, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Трамп также напомнил о своих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся ранее в Пекине. По его утверждению, китайский лидер заверил его в отсутствии намерений оказывать военную помощь Ирану, поэтому возможные поставки вооружений вызвали бы серьезное недовольство со стороны США.
Ранее в Китае показали первые кадры модифицированной баллистической ракеты средней дальности DF-26.