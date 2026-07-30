Трамп: США были бы очень разочарованы, если бы КНР поставила оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы крайне разочарован, если бы появились подтверждения информации о возможных поставках китайских переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану через Пакистан. Так он прокомментировал публикации западных СМИ на эту тему.