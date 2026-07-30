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Трамп: США были бы очень разочарованы, если бы КНР поставила оружие Ирану

Соединенные Штаты были бы весьма разочарованы, если бы Китай действительно поставил Ирану через Пакистан переносные зенитно-ракетные комплексы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы крайне разочарован, если бы появились подтверждения информации о возможных поставках китайских переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану через Пакистан. Так он прокомментировал публикации западных СМИ на эту тему.

По словам американского лидера, подобное развитие событий стало бы для Вашингтона неожиданностью. Он отметил, что не исключает различных сценариев в международной политике, однако рассчитывает, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Трамп также напомнил о своих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся ранее в Пекине. По его утверждению, китайский лидер заверил его в отсутствии намерений оказывать военную помощь Ирану, поэтому возможные поставки вооружений вызвали бы серьезное недовольство со стороны США.

Ранее в Китае показали первые кадры модифицированной баллистической ракеты средней дальности DF-26.

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