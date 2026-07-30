Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, заявили в ГД

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, он может помочь тысячам людей, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Тысячи людей подвержены этой болезни — игромании. Если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью (самозапретом — ред.) — это будет неплохо», — сказал он. Закон, отметил Аксаков, позволит устанавливать самозапрет с 1 сентября.
Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в таких играх. В этом заявлении надо указать срок отказа от участия в азартных играх.
Указанное заявление подается через МФЦ или «Госуслуги» и не подлежит отзыву. Заявление об исключении информации из перечня можно будет подать через год со дня ее включения в указанный перечень. При этом на сайте организатора азартных игр должна быть размещена информация о подаче таких заявлений, а в игорных заведениях — QR-код с адресом раздела «Госуслуг», с которого можно подать заявление для самозапрета.
Аксаков уточнил, что игровые компании, согласно закону, должны в рекламе или в своих продуктах указывать, что деньги можно потратить иначе.
«Как информация о таком самозапрете начнет распространяться, думаю, все больше и больше граждан, кто болеет игроманией, будут пользоваться этой возможностью», — добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, включая компьютерные игры. «Надо смотреть, где люди под влиянием эмоций делают неоправданные шаги, и давать им законодательную возможность ограничить свои эмоции с помощью закона», — отметил Аксаков.
Игромания — это заболевание, проявляющееся зависимостью от азартных игр. Оно приводит к негативным социальным последствиям, разрушению семейных и профессиональных отношений, проблемам с финансами и законом. Болезненное влечение к играм также называется лудоманией или патологическим гемблингом.