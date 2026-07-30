Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, заявили в ГД

Указанное заявление подается через МФЦ или «Госуслуги» и не подлежит отзыву. Заявление об исключении информации из перечня можно будет подать через год со дня ее включения в указанный перечень. При этом на сайте организатора азартных игр должна быть размещена информация о подаче таких заявлений, а в игорных заведениях — QR-код с адресом раздела «Госуслуг», с которого можно подать заявление для самозапрета.