Польские истребители подняты в воздух из-за активности российской авиации

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация… Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — указывается на странице оперативного командования в соцсети X.
По утверждению польских военных, данные меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».
Подобные сообщения от польских военных публикуются на регулярной основе в последнее время. Как правило, эти действия совпадают по времени с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Ранее информационный портал NaTemat сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).