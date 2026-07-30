США атаковали Иран

Вчера Иран ударил по базе США в Иордании. Это произошло после четырех дней перемирия между сторонами. В CENTCOM заявляли, что смогли отразить эту атаку. Позже президент США Дональд Трамп сказал, что не оставит это без ответа, и пообещал «выбить из иранцев всю дурь».