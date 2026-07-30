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РИА Новости: лучшие в России дороги находятся в Ивановской области

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по качеству дорог. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав данные статистики.

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по качеству дорог. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав данные статистики.

Отмечается, что в регионе более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям.

Второе место занял Севастополь, где стандартам отвечают 90% дорог, входящих в опорную сеть. На третьем месте — Курская область с показателем 89,5%.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что транспортная сфера в стране продолжает активно развиваться, несмотря на западные санкции.

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