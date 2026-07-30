РИА Новости: лучшие в России дороги находятся в Ивановской области

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по качеству дорог. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав данные статистики.
Отмечается, что в регионе более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям.
Второе место занял Севастополь, где стандартам отвечают 90% дорог, входящих в опорную сеть. На третьем месте — Курская область с показателем 89,5%.
Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что транспортная сфера в стране продолжает активно развиваться, несмотря на западные санкции.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше