Депутат: мошенники сообщают сотовым абонентам об истёкшем сроке действия номера

Получив необходимый код, злоумышленники могут подключить переадресацию звонков и смс через личный кабинет абонента. В результате все сообщения с одноразовыми кодами подтверждения и входящие звонки начинают поступать на подконтрольный мошенникам номер. Что, в свою очередь, уже открывает преступникам доступ к банковским приложениям, государственным сервисам, мессенджерам и другим аккаунтам, где для авторизации используется номер телефона, подчеркнул депутат.