Депутат: мошенники сообщают сотовым абонентам об истёкшем сроке действия номера

Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что в последнее время получила распространение схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают абоненту, что у его номера якобы истекает срок действия.
Так, по его словам, под предлогом продления обслуживания они убеждают человека выполнить несколько простых действий, создавая ощущение срочности и официальности происходящего.
«Основная цель мошенников — получить код подтверждения из смс, объясняя это необходимостью дистанционно оформить новый договор или продлить действие сим-карты. На самом деле этот код используется вовсе не для обслуживания номера, а для получения доступа к сервисам, привязанным к телефону пользователя», — отметил Немкин.
Получив необходимый код, злоумышленники могут подключить переадресацию звонков и смс через личный кабинет абонента. В результате все сообщения с одноразовыми кодами подтверждения и входящие звонки начинают поступать на подконтрольный мошенникам номер. Что, в свою очередь, уже открывает преступникам доступ к банковским приложениям, государственным сервисам, мессенджерам и другим аккаунтам, где для авторизации используется номер телефона, подчеркнул депутат.
«Подобные схемы основаны прежде всего на методах социальной инженерии. Мошенники создают ситуацию, в которой человек боится потерять свой номер или остаться без связи, поэтому действует быстро и не успевает критически оценить происходящее. Ощущение срочности остаётся одним из самых эффективных инструментов, которыми пользуются киберпреступники», — сказал Немкин.
Он призвал помнить, что операторы связи не отключают действующие номера из-за «истечения срока службы» сим-карты и не просят по телефону сообщать коды из смс.
Ранее заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что мошенники просят установить ПО и получают доступ к телефону.