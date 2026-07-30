Константина Шестакова единогласно переизбрали мэром Владивостока на второй срок

Депутаты Думы Владивостока единогласно проголосовали за избрание Константина Шестакова на пост главы города на новый пятилетний срок. Этому предшествовало принятие отчёта о работе мэра за прошедшие пять лет. Голосование прошло в большом зале правительства Приморья в присутствии губернатора Олега Кожемяко, главы правительства Веры Щербины, спикера Заксобрания Антона Волошко, митрополита Владивостокского и Приморского Павла и глав других муниципалитетов.
Согласно документам, поступившим в городскую Думу, губернатор предложил на выбор две кандидатуры: депутата Алеси Корсак и действующего мэра Константина Шестакова. Программы обоих претендентов были заранее направлены депутатам для ознакомления. По итогам голосования парламентарии единогласно поддержали действующего главу города.
Выступая на заседании Думы, Константин Шестаков поделился и своим видением будущего города:
«У нас точно есть мечта, в которой мы идём. Это город-миллионник. Это город — финансовый центр востока России. Это город — культурный центр. А главное, это город, где хочется жить и быть счастливым».
Напомним, сегодня перед голосованием мэр представил депутатам основные итоги работы: за пять лет в экономику города привлечено 825 миллиардов рублей инвестиций, в два раза выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства, отремонтировано 120 километров дорог, обновлено 400 автобусов и полностью заменён троллейбусный парк. Отдельно Шестаков остановился на развитии образования и предложил ряд инициатив по изменению строительных норм для ускоренного открытия школ и детских садов.
ИА PrimaMedia вело прямую текстовую трансляцию с заседания Думы, где подробно освещало все этапы голосования, выступления участников и ключевые тезисы отчёта главы города.