Константина Шестакова единогласно переизбрали мэром Владивостока на второй срок

Напомним, сегодня перед голосованием мэр представил депутатам основные итоги работы: за пять лет в экономику города привлечено 825 миллиардов рублей инвестиций, в два раза выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства, отремонтировано 120 километров дорог, обновлено 400 автобусов и полностью заменён троллейбусный парк. Отдельно Шестаков остановился на развитии образования и предложил ряд инициатив по изменению строительных норм для ускоренного открытия школ и детских садов.