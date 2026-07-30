Трамп заявил о планах модернизации аэропорта имени Даллеса под Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 29 июля о планах масштабной модернизации Международного аэропорта имени Даллеса, который находится недалеко от американской столицы. Стоимость проекта оценивается более чем в $22 млрд.
Как подчеркнул американский лидер, планируется «масштабная и давно назревшая реновация и реконструкция вашингтонского Международного аэропорта имени Даллеса». Как полагает Трамп, эта воздушная гавань считается сейчас «одной из худших в мире», в том числе из-за больших дистанций, которые пассажирам приходится проходить пешком. По словам президента США, план предусматривает строительство новых терминалов, многоуровневой парковки, рассчитанной на 32 тыс. мест, а также создание подземной сети тоннелей, по которым пассажиры смогут перемещаться как пешком, так и на поезде.
Министр транспорта США Шон Даффи, который, как и Трамп, отвечал на вопросы журналистов в Белом доме, уточнил, что стоимость проекта оценивается в $22,5 млрд. По его словам, средства по большей части будут предоставлены авиакомпаниями. Американский лидер сообщил, что для выполнения некоторых пунктов плана потребуется одобрение Конгресса США.
Международный аэропорт имени Даллеса открылся в 1962 году. В 2025 году его пассажиропоток превысил 29 млн человек.