Трамп заявил о планах модернизации аэропорта имени Даллеса под Вашингтоном

Как подчеркнул американский лидер, планируется «масштабная и давно назревшая реновация и реконструкция вашингтонского Международного аэропорта имени Даллеса». Как полагает Трамп, эта воздушная гавань считается сейчас «одной из худших в мире», в том числе из-за больших дистанций, которые пассажирам приходится проходить пешком. По словам президента США, план предусматривает строительство новых терминалов, многоуровневой парковки, рассчитанной на 32 тыс. мест, а также создание подземной сети тоннелей, по которым пассажиры смогут перемещаться как пешком, так и на поезде.