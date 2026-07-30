Axios: Трамп обсудил с министром обороны Саудовской Аравии конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп в среду, 29 июля, встретился с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В публикации в соцсети X он отметил, что министр передал Трампу «послание от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда относительно войны с Ираном и эскалации в регионе».
Ранее официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что страна не стремится к эскалации, однако будет отвечать на любую агрессию в свой адрес.