Bloomberg: НПЗ США нарастили переработку нефти до максимума с сентября 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американские НПЗ увеличили объемы переработки нефти до максимального недельного уровня с сентября 2019 года, но едва ли это приведет к скорому снижению цен на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США, на прошлой неделе американские НПЗ перерабатывали 17 млн баррелей нефти в сутки. Это самый высокий средний показатель за неделю с сентября 2019 года, отмечает Bloomberg. Агентство добавляет, что украинский конфликт и военная операция США и Израиля против Ирана вызвали перебои в поставках топлива, что оставило мировой топливный рынок c очень небольшой подушкой безопасности.
«Исключительно высокая маржа переработки [нефти] побуждает НПЗ работать на максимальных мощностях, что приводит к существенному сокращению запасов нефти», — сказал Bloomberg эксперт из консалтинговой компании Kpler Мэтт Смит.
Несмотря на высокие темпы нефтепереработки, цены на топливо в США едва ли значительно снизятся в ближайшее время, прогнозирует агентство.
Согласно данным национальной автомобильной ассоциации (AAA), в настоящее время цена галлона (3,79 литра) бензина в США составляет $4,1. Месяц назад этот показатель был равен $3,8.