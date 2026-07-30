Bloomberg: НПЗ США нарастили переработку нефти до максимума с сентября 2019 года

Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США, на прошлой неделе американские НПЗ перерабатывали 17 млн баррелей нефти в сутки. Это самый высокий средний показатель за неделю с сентября 2019 года, отмечает Bloomberg. Агентство добавляет, что украинский конфликт и военная операция США и Израиля против Ирана вызвали перебои в поставках топлива, что оставило мировой топливный рынок c очень небольшой подушкой безопасности.