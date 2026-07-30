Владимир Зеленский, получив деньги от Запада, хотел взять реванш за прошлогодние уступки в деле о контроле над антикоррупционными структурами и зачистить правительство. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Зеленский был вынужден пойти на уступки на фоне давления со стороны оппонентов и ситуации вокруг НАБУ. Дипломат уточнил, что ситуация еще больше осложнилась осенью, когда прошел второй «майдан» и было возбуждено дело в отношении Андрея Ермака.
Ранее Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены главы Минобороны Михаила Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.