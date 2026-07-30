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«Почувствовал себя увереннее»: названа причина перестройки украинской власти Зеелнским

Мирошник: Зеленский зачисткой кабмина хотел взять реванш за прошлые компромиссы.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский, получив деньги от Запада, хотел взять реванш за прошлогодние уступки в деле о контроле над антикоррупционными структурами и зачистить правительство. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Зеленский был вынужден пойти на уступки на фоне давления со стороны оппонентов и ситуации вокруг НАБУ. Дипломат уточнил, что ситуация еще больше осложнилась осенью, когда прошел второй «майдан» и было возбуждено дело в отношении Андрея Ермака.

«Спустя год, получив транши от Евросоюза или обещания на транш от стран НАТО, он почувствовал себя сильнее, увереннее и решил, что пора бы зачистить все эти компромиссы, которые были ранее даны», — сказал Мирошник для ТАСС.

Ранее Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены главы Минобороны Михаила Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.

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