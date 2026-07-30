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БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, один человек пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание.

Порядка 200 сотрудников эвакуировали, добавил Мельченко.

В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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