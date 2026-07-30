МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, один человек пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание.
Порядка 200 сотрудников эвакуировали, добавил Мельченко.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше