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В Польше возмутились поведением Зеленского при встрече с Туском

Экс-посол Польши на Украине Ян Пекло обвинил Владимира Зеленского в нарушении дипломатического протокола при визите в Варшаву.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский во время поездки в Польшу для встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском нарушил дипломатический протокол, заявил бывший польский посол на Украине Ян Пекло.

Он обратил внимание, что глава киевского режима провёл беседу с руководителем правительства республики, но не стал говорить с президентом страны Каролем Навроцким.

«Если Зеленский встретился с президентом (США Дональдом — прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — сказал Пекло в интервью изданию Fakt.

Экс-посол пояснил, что в соответствии с процедурой должна была пройти встреча на уровне глав государств. Дипломат посчитал странным, что Зеленский обсуждал с Туском что-то, о чем не следовало знать польскому президенту.

Напомним, 19 июня стало известно, что Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Указанный шаг польская сторона объяснила тем, что власти Украины присвоили одному из формирований ВСУ наименование в честь пособников нацистов.

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