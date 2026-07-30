В Польше возмутились поведением Зеленского при встрече с Туском

Владимир Зеленский во время поездки в Польшу для встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском нарушил дипломатический протокол, заявил бывший польский посол на Украине Ян Пекло.
Он обратил внимание, что глава киевского режима провёл беседу с руководителем правительства республики, но не стал говорить с президентом страны Каролем Навроцким.
«Если Зеленский встретился с президентом (США Дональдом — прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — сказал Пекло в интервью изданию Fakt.
Экс-посол пояснил, что в соответствии с процедурой должна была пройти встреча на уровне глав государств. Дипломат посчитал странным, что Зеленский обсуждал с Туском что-то, о чем не следовало знать польскому президенту.
Напомним, 19 июня стало известно, что Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Указанный шаг польская сторона объяснила тем, что власти Украины присвоили одному из формирований ВСУ наименование в честь пособников нацистов.