В Польше возмутились поведением Зеленского при встрече с Туском

«Если Зеленский встретился с президентом (США Дональдом — прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — сказал Пекло в интервью изданию Fakt.