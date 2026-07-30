США не получат новейшие подлодки Virginia раньше 2035 года

По состоянию на июнь 2025 года судостроительные компании General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding производили по одной подлодке класса Virginia в год, что в два раза медленнее чем темп производства, ожидаемый американскими ВМС. Это привело к тому, что поставки подлодок предыдущей модели — Virginia Block V — отставали более чем на три года.