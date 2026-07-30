Боец Морген: в Торском собака спасала российских штурмовиков от дронов ВСУ

«Собака по кличке Баста. Очень игривая, добрая, помогает нашим ребятам в передвижениях. Человеческий слух еще не улавливает звук дрона, а она уже слышит, уже подает команды. То есть, если лежишь спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслаблено. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы (БПЛА — прим. ТАСС). То есть надо искать укрытие, маскироваться», — рассказал штурмовик.