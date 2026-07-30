Боец Морген: в Торском собака спасала российских штурмовиков от дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Собака по кличке Баста помогала российским штурмовикам спасаться от украинских дронов в населенном пункте Торское. Об этом рассказал ТАСС хозяин собаки, штурмовик 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Морген.
«Собака по кличке Баста. Очень игривая, добрая, помогает нашим ребятам в передвижениях. Человеческий слух еще не улавливает звук дрона, а она уже слышит, уже подает команды. То есть, если лежишь спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслаблено. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы (БПЛА — прим. ТАСС). То есть надо искать укрытие, маскироваться», — рассказал штурмовик.
По словам бойца, животное ему подарили друзья в один из приездов домой. С тех пор прошло три года. За это время, как уточнил военнослужащий, Баста спасла большое число российских бойцов от ударов дронов ВСУ.
27 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Торское в ДНР.