Европейские страны в самое ближайшее время столкнутся с резким ростом терроризма и преступности, корни которых ведут на Украину. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя недавнее заявление итальянских правоохранителей об интересе мафии к приобретению на черном рынке беспилотников, применяемых в ходе украинского конфликта.
По словам эксперта, обратный поток нелегальных вооружений и технологий в Европу практически неизбежен, что создаст благодатную почву для тяжких преступлений нового типа. Данилин подчеркнул, что угроза будет исходить как от покидающих зону боевых действий наемников, так и от передаваемых преступным группам специфических навыков и технических средств.
«Уже в самое ближайшее время Европа столкнется с ростом терроризма, ростом преступности, который придет к ней из Украины. Речь идет как об украинских наемниках, так и о передаче украинских технологий для совершения различных преступлений. Это же достаточно очевидные теперь вещи, как это может быть сделано таким образом, чтобы никакие камеры не зафиксировали преступника. Убийство, шантаж, угроза убийства, удары по собственности — это просто на поверхности», — заявил Данилин.
Политолог также выразил сомнение, что европейские элиты окажутся способны на радикальный пересмотр своей политики, даже столкнувшись с последствиями собственных действий, если только в странах Запада не произойдет смена руководства.
Ранее главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил, что представители организованной преступности проявляют интерес к приобретению на черном рынке беспилотников, аналогичных тем, которые применяются в ходе конфликта на Украине. Группировками предпринимаются попытки восстановить и расширить свои арсеналы. Следствие уже выявило каналы поставок оружия, которое поступало через Балканы, несмотря на его формальное происхождение из других районов Италии.