Мафия Италии закупает БПЛА на Украине: Европу захлестнет волна террора

«Уже в самое ближайшее время Европа столкнется с ростом терроризма, ростом преступности, который придет к ней из Украины. Речь идет как об украинских наемниках, так и о передаче украинских технологий для совершения различных преступлений. Это же достаточно очевидные теперь вещи, как это может быть сделано таким образом, чтобы никакие камеры не зафиксировали преступника. Убийство, шантаж, угроза убийства, удары по собственности — это просто на поверхности», — заявил Данилин.