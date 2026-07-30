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Губернатор Мельниченко сообщил об атаке БПЛА на склад в Пензенской области

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на склад в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на склад в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, после атаки на территории склада возник пожар, порядка 200 сотрудников были эвакуированы. На месте работают бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб, 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины.

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