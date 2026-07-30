Пентагон увеличил контракт на ракеты для Patriot до $58,6 млрд

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине 300 ракет для систем Patriot. Он объяснил, что боеприпасы нужны для защиты энергетической инфраструктуры зимой, иначе миллионы жителей могут остаться без тепла. По утверждению экс-комика, республиканец согласился помочь с лицензиями на производство ракет на Украине. Запуск предприятий может занять от одного года до пяти лет, поэтому Киев рассчитывает получить готовые боеприпасы. Взамен украинская сторона предлагает обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.