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Пентагон увеличил контракт на ракеты для Patriot до $58,6 млрд

Пентагон увеличил стоимость контракта с Lockheed Martin на производство ракет PAC-3 MSE для систем Patriot до $58,6 млрд. О решении в Вашингтоне сообщили Сухопутные войска США.

В апреле военные заказали боеприпасы на $4,7 млрд со сроком поставки один год. Теперь сумма выросла ещё на $53,9 млрд, а действие контракта продлили до семи лет.

Американские СМИ назвали соглашение крупнейшей сделкой такого рода. Стороны также могут внести в него новые изменения. Заказ позволит Lockheed Martin расширить производство и к концу 2030 года втрое увеличить выпуск PAC-3 MSE.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине 300 ракет для систем Patriot. Он объяснил, что боеприпасы нужны для защиты энергетической инфраструктуры зимой, иначе миллионы жителей могут остаться без тепла. По утверждению экс-комика, республиканец согласился помочь с лицензиями на производство ракет на Украине. Запуск предприятий может занять от одного года до пяти лет, поэтому Киев рассчитывает получить готовые боеприпасы. Взамен украинская сторона предлагает обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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