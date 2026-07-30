Турагент предупредил о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции

Председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкая в начале июля также предупреждал о резком росте числа подобных преступлений. По его данным, значительная часть мошеннических схем реализуется через Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где злоумышленники размещают рекламу, а затем переводят общение с потенциальными жертвами в WhatsApp (также принадлежит Meta*).