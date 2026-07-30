Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что связывает Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые провели короткую встречу во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне.
В ходе разговора на лицах собеседников в какой-то момент появились улыбки, а глава киевского режима усмехнулся, что не осталось незамеченным на фоне похорон американского политика.
«Связка предельно прозрачна и не нуждается в конспирологии: и Нетаньяху и Зеленский зависят от одного и того же ресурса — военно-политической поддержки Вашингтона, — пояснил эксперт. — Покойный сенатор был для обеих сторон неоднозначной, часто критикуемой, но ключевой фигурой лоббирования именно этой поддержки. Грэм* оставался одним из немногих американских политиков, публично и настойчиво продвигавших военную помощь и Израилю, и Украине одновременно. Его смерть объективно устраняет общего адвоката интересов обеих стран в Конгрессе».
По мнению Панкратова, в этом и кроется реальная, документально обоснованная связь между Зеленским и Нетаньяху — не политический сговор, а общая утрата общего лоббиста и, как следствие, естественная необходимость координировать, к кому теперь идти напрямую.
«Именно эта конкуренция за сохранение внимания единственного ключевого покровителя в лице администрации США и Дональда Трампа заставляет их сверить часы при первой же очной возможности, даже если она выпала на траурную церемонию», — подытожил Панкратов.
Ранее журналист Алекс Христофору высказал мнение, что Зеленский решил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом без присутствия журналистов, опасаясь повторения публичного конфликта, произошедшего во время их предыдущих переговоров.
Сенатор Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года из‑за осложнений сердечно‑сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти он вернулся с Украины.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.