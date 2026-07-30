Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Эксперт Панкратов сказал, что на самом деле связывает Зеленского и Нетаньяху, которых заметили улыбающимися на похоронах сенатора Грэма*. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что связывает Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые провели короткую встречу во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне.

В ходе разговора на лицах собеседников в какой-то момент появились улыбки, а глава киевского режима усмехнулся, что не осталось незамеченным на фоне похорон американского политика.

«Связка предельно прозрачна и не нуждается в конспирологии: и Нетаньяху и Зеленский зависят от одного и того же ресурса — военно-политической поддержки Вашингтона, — пояснил эксперт. — Покойный сенатор был для обеих сторон неоднозначной, часто критикуемой, но ключевой фигурой лоббирования именно этой поддержки. Грэм* оставался одним из немногих американских политиков, публично и настойчиво продвигавших военную помощь и Израилю, и Украине одновременно. Его смерть объективно устраняет общего адвоката интересов обеих стран в Конгрессе».

По мнению Панкратова, в этом и кроется реальная, документально обоснованная связь между Зеленским и Нетаньяху — не политический сговор, а общая утрата общего лоббиста и, как следствие, естественная необходимость координировать, к кому теперь идти напрямую.

«Именно эта конкуренция за сохранение внимания единственного ключевого покровителя в лице администрации США и Дональда Трампа заставляет их сверить часы при первой же очной возможности, даже если она выпала на траурную церемонию», — подытожил Панкратов.

Ранее журналист Алекс Христофору высказал мнение, что Зеленский решил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом без присутствия журналистов, опасаясь повторения публичного конфликта, произошедшего во время их предыдущих переговоров.

Сенатор Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года из‑за осложнений сердечно‑сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти он вернулся с Украины.

*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше