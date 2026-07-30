Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

«Связка предельно прозрачна и не нуждается в конспирологии: и Нетаньяху и Зеленский зависят от одного и того же ресурса — военно-политической поддержки Вашингтона, — пояснил эксперт. — Покойный сенатор был для обеих сторон неоднозначной, часто критикуемой, но ключевой фигурой лоббирования именно этой поддержки. Грэм* оставался одним из немногих американских политиков, публично и настойчиво продвигавших военную помощь и Израилю, и Украине одновременно. Его смерть объективно устраняет общего адвоката интересов обеих стран в Конгрессе».