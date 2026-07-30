Боец Морген рассказал, как в Торском собака спасала российских военных от дронов

Собака по кличке Баста помогала российским штурмовикам вовремя обнаруживать украинские беспилотники и укрываться от них в населённом пункте Торское.
Об этом ТАСС рассказал хозяин собаки — штурмовик 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Морген.
По словам военнослужащего, Баста начинала реагировать на приближение БПЛА раньше, чем его звук могли услышать люди.
«То есть, если лежишь спокойно, можно двигаться, можно вести себя расслаблено. Если вскочила, уши как локаторы, пытается выслушать, лаять начинает, значит, где-то приближение вражеской птицы (дрона. — RT)», — цитирует агентство военного.
Боец отметил, что собаку ему подарили друзья три года назад и за это время она помогла спасти многих российских военнослужащих от ударов украинских дронов.