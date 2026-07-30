Специалист Бондарь: каждый житель имеет право отказаться от домофона

«Вы можете официально отказаться от трубки в квартире и перестать платить ежемесячную абонентскую плату за эту услугу. Однако никто не имеет права лишить вас доступа в собственную квартиру. Даже если вы не платите за домофон, обслуживающая организация обязана выдать вам ключи от входной двери или предоставить код доступа. Требовать с вас деньги за право зайти в свой подъезд — незаконно», — подчеркнул он.