Специалист Бондарь: каждый житель имеет право отказаться от домофона

Каждый житель имеет право отказаться от домофона в своей квартире. Чтобы сделать это грамотно и не нарушить работу домовой системы, нужно понимать разницу между личным пространством и общим имуществом дома.
Как объяснил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сама металлическая дверь, вызывная панель с кнопками, доводчик и магнитный замок — это общее имущество собственников многоквартирного дома.
«Вы можете официально отказаться от трубки в квартире и перестать платить ежемесячную абонентскую плату за эту услугу. Однако никто не имеет права лишить вас доступа в собственную квартиру. Даже если вы не платите за домофон, обслуживающая организация обязана выдать вам ключи от входной двери или предоставить код доступа. Требовать с вас деньги за право зайти в свой подъезд — незаконно», — подчеркнул он.
Чтобы собственнику не продолжали начислять абонентскую плату, отказ нужно оформить официально, добавил эксперт.
«Посмотрите в квитанцию: кому именно вы платите за домофон. Это может быть ваша управляющая компания или сторонняя специализированная организация, с которой у вас или у дома заключён прямой договор. По закону расторгнуть договор можно только при отсутствии долгов за уже оказанные услуги», — пояснил специалист.
Если долг есть, то его необходимо оплатить, заявил Бондарь.
«Потом составьте заявление в свободной форме на имя руководителя организации. Укажите: ваши Ф. И. О., адрес, контактный телефон и чётко пропишите требование: “Прошу расторгнуть договор на техническое обслуживание абонентского устройства (домофона) по адресу и прекратить начисление абонентской платы с даты данного обращения”. В заявлении на отказ можно дополнительно указать требование предоставить беспрепятственный доступ к вашему жилому помещению», — рассказал собеседник RT.
Ранее россиян предупредили, что передача кода от домофона не запрещена, но может создать риски.