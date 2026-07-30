Бойцы рассказали подробности освобождения поселка Шевченко

По данным Минобороны России, группа специального назначения, состоявшая из двух человек, первой зашла в Шевченко и находилась там несколько недель, оставаясь незамеченной для противника. В это время бойцы вели разведку, передавали данные командованию и точечно уничтожали живую силу ВСУ, тщательно зачищая следы своего пребывания", — говорится в сообщении.